MiG-35 et Rafale: une lutte pour la suprématie dans les airs

Caractéristiques et particularités, équipement et armement des avions de combat multirôle MiG-35 russe et du Rafale français dans cette infographie de Sputnik.

L'avion de combat français Rafale est né pour trouver un remplaçant aux Mirage 2000 français et aux Tornado britanniques, italiens et allemands. Son premier vol a eu le 4 juillet 1986 à Istres (Bouches-du-Rhône). Utilisé par la Marine française depuis 2004 et l'armée de l'Air depuis 2006, cet avion est capable de mener différentes missions au cours d'un même vol, qualifié pour des opérations de défense aérienne, de bombardement stratégique et d'appui au sol, de lutte antinavire et de reconnaissance aérienne.

Le chasseur multirôle 4++ de dernière génération MiG-35 est le fruit du développement ultérieur des MiG-29K/KUB et MiG-29M/M2. Le début des essais en vol et la présentation internationale de l’aéronef ont eu lieu en janvier 2017; ses essais en usine se sont achevés en décembre 2020. Le chasseur a été conçu pour opérer dans des zones de conflit armé de haute intensité et contrer les systèmes de défense antiaérienne.