Vengeance à la chinoise: une prise de kung-fu pour récupérer un portable volé

Sur la vidéo qui est récemment apparue sur le Net, on peut voir un homme voler un téléphone portable laissé par un routier dans l'habitacle de son camion. Le voleur prend ensuite son scooter et s'enfuit comme si de rien n'était. Quelques instants plus tard, le scooter refait son apparition sur les images, mais le conducteur du camion l'attend de pied ferme sur la chaussée. Ce dernier intervient de manière certes peu académique, mais très efficace, à l'aide d'une prise digne des plus grands films de kung-fu. Le voleur à terre, il récupère son portable non sans sermonner le délinquant.

Cet épisode a eu lieu dans la province de Guangdong en Chine. Pour l'instant, on ignore la suite de l'histoire.

