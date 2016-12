Un kangourou fait irruption dans le lit d'un couple australien

Bill et Norma McConnell ont fait part de leur expérience 100 % australienne sur les ondes de la radio locale 3AW. Selon Bill, l'animal a fait irruption dans leur maison en forçant une fenêtre avant de se retrouver dans leur lit. « Nous avons mis du temps avant de nous rendre compte que c'était un kangourou », raconte-t-il.

Pris de panique, le marsupial se heurtait contre les meubles en tentant de s'échapper. « Moi j'ai pris une chaise dans la main, tel un dompteur de lions, pour me protéger », explique Bill. Toujours selon lui, le kangourou a fini par tomber d'épuisement sur le sol devant la télévision.

Peu de temps après, l'animal s'est aperçu que la porte arrière était ouverte et s'est précipité en dehors de la maison. « Nous sommes très chanceux de ne pas avoir été blessés », déclare l'Australien.

