«Une bague de Robin des Bois» retrouvée dans la Forêt de Sherwood

La bague ornée d'une pierre précieuse semblable à un saphir a été découverte par Mark Thompson, 34 ans, qui chasse aux trésors depuis un an et demi. Selon certaines estimations, le prix de l'artéfact pourrait atteindre 87 000 dollars (83 700 euros).

​« Dès que j'ai déniché cette bague, j'ai pensé que c'était la trouvaille de ma vie. Je suis toujours dans un état de choc quand j'y pense », avoue M. Thompson.

Les experts contactés par le chasseur de trésors estiment que la bague aurait été fabriquée au XIIIe siècle. A l'heure actuelle, la découverte attend d'être expertisée par le British Museum qui pourrait acquérir la bague si elle est reconnue authentique.

