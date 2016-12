Trois policiers marseillais retardent le départ d'un porte-avions US

Des policiers municipaux visiblement amateurs de nautisme ont réussi mardi à retarder d'une heure le départ du porte-avions américain l'USS Eisenhower stationné depuis quelques jours à Marseille, relate La Provence.

© Sputnik. Sergey Malgavko Huit causes expliquant la plupart des accidents sur les porte-avions

Désireux de visiter le navire, les trois fonctionnaires se sont mis en tête d'y monter sans s'apercevoir que le porte-avions était déjà en train d'appareiller. Une fois à bord, il était trop tard pour descendre, explique le journal.

Le porte-avions, qui avait déjà largué les amarres, a dû précipitamment faire marche arrière pour déposer à terre les trois policiers. L'incident inattendu a entraîné un retard d'une heure dans les opérations américaines.

