Quand le Père Noël arrive en grue!

Le Père Gel (Père Noël russe) a choisi de recourir à des moyens techniques pour souhaiter de bons vœux à de jeunes patients d'un hôpital moscovite pour enfants. Il a en fait survolé le bâtiment à bord d'une benne de grue.

« Un numéro unique : le Père Gel survole un bâtiment de sept étages de l'hôpital de Touchino pour souhaiter de bons vœux aux enfants ! Merci à nos fidèles partenaires du ministère des Situations d'urgence », a écrit sur sa page Instagram l'ancien délégué russe aux droits de l'enfant Pavel Astakhov.

Vous pouvez visionner la vidéo de l'événement qu'il a jointe à son post :

Дед Мороз залетает на 8-й этаж Детской Больницы к деткам! Спасибо, Дедушка, за наших детишек!!! Видео опубликовано Павел Астахов (@rfdeti) Дек 20 2016 в 7:33 PST

Comme dans les autres pays européens, le Père Noël russe, appelé Père Gel, rend visite aux enfants à l'occasion des fêtes de fin d'année. Il a la particularité d'avoir toujours à côté de lui sa petite-fille Snegourotchka (Fille de neige). Cependant, celle-ci ne l'a pas accompagné lors du survol en question.

