De la neige dans le Sahara, une première depuis 37 ans

Un événement météo très rare s'est produit dans le nord-ouest du Sahara algérien. Lundi dernier, la neige a recouvert les dunes de sable.

Le phénomène est visible distinctement sur les photos réalisées par Karim Bouchetata, un habitant de la commune d'Aïn Sefra (ouest de l'Algérie).

Il s'agit d'un événement météorologique historique, une première depuis 37 ans. Aïn Sefra, située à 1 000 mètres d'altitude, est surnommée « La porte du désert ». Elle est surplombée par les monts des Ksour.

D'habitude, il fait +37°C dans cette région en été. En hiver, les températures oscillent autour du zéro. Il a neigé dans le désert pour la première fois depuis le début des observations en 1979. Le manteau blanc de lundi dernier n'a pas tenu plus d'une demi-heure.

