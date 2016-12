Kung Fu Panda, ou comment mettre KO un bonhomme de neige (VIDÉO)

Da Mao, un panda géant de huit ans, qui habite dans le zoo de Toronto, au Canada, s'est bien amusé en rencontrant un bonhomme de neige fabriqué pour lui par ses gardiens, à en juger d'après une vidéo de surveillance publiée par le zoo.

Le bonhomme de neige était censé être un cadeau pour l'ursidé et personne ne s'attendait à ce qu'il commence à lui porter des coups de pattes ressemblant à du kung-fu. Le panda a vite fait perdre la tête à son nouveau compagnon. Mais cela ne l'a pas arrêté, il a continué à monter sur le bonhomme de neige.

Diffusée dans les réseaux sociaux, la vidéo a surpris certains internautes qui ne croyaient pas qu'un animal si mignon pouvait être si « féroce ».

Da Mao et le panda femelle Er Shun sont arrivés au zoo de Toronto en mars 2013 dans le cadre d'un accord de préservation de l'espèce passé entre la Chine et le Canada.

