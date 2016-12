Des tomates japonaises poussent dans le pergélisol en Sibérie

En 2015, la compagnie japonaise Hokkaido Corporation a proposé d'implanter des serres dans un territoire de développement prioritaire de la banlieue de Yakoutsk, une ville de Sibérie située dans la zone de pergélisol. Le maire de la ville, Aïsen Nikolaev qui au départ était sceptique à l'égard de ce projet, a fini par signer un accord avec les Japonais. Il raconte les avantages du projet :

« À mon avis, c'est un très beau projet qui est en train de se réaliser, avec des serres fonctionnant toute l'année, construites grâce à des capitaux et des technologies japonais. »

Et de comparer ces produits avec ceux importés de la Chine et même de la région de Krasnodar en Russie :

« La concentration maximale autorisée pour les nitrates est de 300 mg/kg. Dans les tomates chinoises, l'indice est environ de 300 mg/kg. Dans les tomates russes il est de 80 à 100 mg/kg et dans nos tomates l'indice et de 17 à 22 mg/kg, le même chiffre que pour les tomates japonaises. C'est-à-dire que ces produits sont respectueux de l'environnement et qu'ils sont bons pour la santé des adultes et des enfants ».

Actuellement, la superficie de la serre est de 1,6 hectare et elle devrait être doublée d'ici 2019-2020. La somme totale des investissements est de 2 millions d'euros et c'est la banque japonaise Hokkaido Bank qui participe à la mise en place du projet. Vers 2021, le volume annuel de la production sera de 2 200 tonnes.

Rappelons que l'on fait également pousser des légumes bios japonais dans le territoire de développement prioritaire de Khabarovsk, dont l'inauguration de la serre a eu lieu en avril 2016.

