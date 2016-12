La veille de Noël, la glace transforme un phare en vrai château (Vidéo)

Le photographe Joshua Nowicki a bravé les températures record avoisinant les —26 degrés dans l'État du Michigan pour saisir l'occasion de montrer à tout le monde la beauté du phare St. Joseph, situé sur le lac Michigan, et reconverti pour l'occasion en château de la Reine des neiges.

Le phénomène naturel sans égal est apparu lorsque les vagues se heurtaient contre les murs mouillés exposés à ce très rare grand froid.

Les réactions des internautes sur le tout nouveau château au bord du lac ne sont pas restées de glace. Ainsi, si vous tombez sur un paysage merveilleux, n'hésitez pas à le partager avec les autres !

