Et si les pays du monde se réunissaient dans un bar?

Le site Reddit a proposé d'imaginer ce qui se passerait si tous les pays du monde se réunissaient au bar et si une bagarre y commençait. Nul doute que dans les discussions, la Russie occuperait une place à part.

C'est l'utilisateur ViolatingBadgersqui a lancé le jeu en proposant de citer des scénarios qui pourraient avoir lieu si une bagarre entre les pays du monde se déclenchait dans un bar. « Que ferait votre pays? » a-t-il demandé.

En deux heures seulement, la question a recueilli 500 commentaires avec plusieurs options de réponse.

Pas de surprise: la majorité des internautes ont cité parmi les personnages principaux de cette « baston » les États-Unis, la Russie et l'Allemagne.

​« USA: nous avons une bagarre avec la Russie dans le coin opposé de la pièce. Nous faisons donc croire à deux amis plus faibles que chacun d'entre eux a couché avec la fille de l'autre ou quelque chose comme ça, et maintenant, nous les observons se casser mutuellement la figure. — Non, le président Trump et Vladimir sont potes. Ils ont commencé une bagarre avec le Chinois parce qu'il les a regardés bizarrement. »

À côté, plusieurs pays attachés à la paix, conduits par la Suisse, boivent tranquillement et cherchent à ne pas s'immiscer dans la mêlée.

​« La Suisse reste là à observer le spectacle. Elle fume des cigares hors de prix et boit du Dom Pérignon avec Monaco et le Luxembourg, en tournant en dérision les paysans qui se battent. »

« La Slovénie est trop petite pour être remarquée. Mais on s'en fiche. »

« La Finlande est assise calmement dans son coin. »

D'autres préfèrent prendre tout simplement du plaisir.

« Nous avons trop fumé pour nous apercevoir de cette bagarre. — Seraient-ce les Pays-Bas qui parlent de la sorte? Ou la Jamaïque?»

​D'autres encore suivent de près l'évènement pour prendre le parti du vainqueur au bon moment.

« L'Italie attendrait que quelqu'un commence à l'emporter pour dire: Je suis avec vous! »

« Le Canada s'excuse puis distribue de l'argent et ainsi de suite. Nous sommes des gardiens de paix et nous ne nous battrons que pour le hockey. »

En outre, certains ne s'intéressent pas à la bagarre car ils veulent régler le compte de quelqu'un.

​« L'Irlande finit son verre puis aperçoit l'Écosse et l'aide à achever l'Angleterre. — Mais ils ne vont pas la tuer car elle meurt sous leurs yeux. »

