Les loisirs les plus fous sur fond de froids record dans le Nord russe! (Vidéo)

Les Russes n'ont pas tardé à riposter aux froids record même dans les régions les plus au nord du pays, où les températures ont chuté jusqu'à —51°C, un niveau qui ne peut être enregistré par la plupart des thermomètres.

De ce pas, un habitant de la ville de Sourgout dans le district autonome d'Iougra en Sibérie occidentale, connue comme l'une des soi-disant «capitales » russes d'extraction de gaz et de pétrole, a trouvé une solution efficace pour se réchauffer mangeant une glace en pleine rue à —51°C.

D'autres ont choisi ce moment extrême pour faire une belle balade en vélo.

Les jeunes hommes d'une autre ville de la région, celle de Nefteïougansk, où il fait moins 47 degrès, ont fait des « feux d'artifice », remplis d'eau bouillante.

Un automobiliste heureux de la ville de Noïabrsk dans le district autonome de Iamalo-Nénétsie a réussi à lancer le moteur de sa voiture malgré la température de —47°C.

D'autres amateurs d'air frais se promènent en écoutant les orchestres de rue.

Pour sa part, un coureur un peu fou, même pour les Russes, de la ville d'Ijevsk, capitale de la République russe d'Oudmourtie, s'est précipité dehors pour faire son jogging totalement nu !

Vraiment, la suspension officielle des cours à partir de —50°C n'a pas poussé les écoliers à rester à la maison dans la République de Sakha (Iakoutie), en Extrême-Orient russe.

Les filles russes, elles, n'ont également pas raté cette occasion pour renouveler leurs looks hivernaux sur Instagram.

