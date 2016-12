Monsieur le président, on a déjà entendu cette blague…

Le premier ministre canadien Justin Trudeau s'est retrouvé dans une situation embarrassante, face à l'humour « présidentiel » de Barack Obama, il a dû faire semblant d'entendre la blague du chef d'État américain pour la première fois. Pourtant, ce n'était pas vrai, confie M. Trudeau en direct sur la station de radio canadienne CTV News.

© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais Obama fait une blague sur le Galaxy Note 7

« J'ai été invité à plusieurs dîners à la Maison Blanche et Obama répète toujours les mêmes blagues et c'est très, très drôle. Il dit genre " J'espère que vous appréciez le repas, j'étais derrière les fourneaux toute la journée" ».

On sourit et on fait un signe de la tête. On se demande, est-ce que c'est un trou de mémoire ou c'est juste que M. Obama tient beaucoup à cette blague ?

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »