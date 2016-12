Pendant 25 ans, il ouvrait des noix avec une grenade

Un habitant d'un village situé dans la province chinoise du Shaanxi (centre de la Chine) ouvrait les noix avec une grenade à main, sans avoir conscience du danger que cela représentait, relate le Quotidien du Peuple citant les médias régionaux.

Ce fait a été révélé début décembre lorsqu'un habitant d'un village de la province du nom de Ran a apporté une grenade au commissariat de police local, un fait que les médias n'ont rendu public que plus tard.

L'homme a raconté qu'il travaillait dans la ville de Shuangqiao (province de Hebei, est de la Chine) quand quelqu'un lui a donné cette grenade. Il a déclaré ne pas savoir que c'était une grenade à main. M. Ran a également ajouté que le bout de la grenade était très utile pour ouvrir les noix.

Il a compris que son « casse-noix » était une grenade après avoir vu une affiche informant qu'il était interdit de posséder des armes et des explosifs. Il a alors décidé de rendre la grenade à la police. Les policiers ont considéré le comportement de M. Ran comme « déraisonnable ».

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».