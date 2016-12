À son mariage, ce couple confesse son amour… pour la nourriture

C'est une histoire d'amour à trois: lui, elle et la nourriture. Les jeunes mariés, Max et Mint, ont avoué leurs sentiments à leurs plats préférés lors de leur session photo de mariage.

« J'ai demandé au couple ce qui rend leur relation si spéciale, mais ils ont déclaré qu'ils ne font que goûter différents plats ensemble. Par conséquent, la première chose qui m'est passée par la tête était d'aller à leurs restaurants et cafés préférés », explique leur photographe Sanit.

Sanit, Max et Mint ont passé toute la journée à traîner autour de Bangkok et à goûter de différents plats traditionnels thaïlandais, entre nouilles aux œufs et riz au poulet.

Pour la mariée, cette session photo était également un moyen de montrer à ses amis qu'elle ne se conformait pas aux stéréotypes.

« Avant le mariage, tous mes amis me disaient que je devrais perdre du poids pour une séance photo. Mais j'ai pensé: pourquoi est-ce que je dois changer pour devenir quelqu'un que je ne suis pas vraiment? Je vais juste être moi-même et j'aurai du plaisir ce jour-là », a avoué Mint.

Max a avoué que la nourriture était leur principal intérêt commun.

« Nous sommes ensemble depuis deux ans et nous avons tous deux pris 10 kg pendant cette période, parce que quand nous sommes ensemble, nous mangeons sans cesse! », a révélé le marié.

« D'autres gens ont des photos très belles et charmantes, mais nous avons capturé notre vie telle qu'elle est. »

Max et Mint sont convaincus que leurs photos insolites inspireront d'autres couples à s'éloigner du format des shootings traditionnels.

