Ils se rendent par milliers à l’anniversaire d’une fillette mexicaine

Environ 10 000 personnes se sont rendues lundi dans un village de 200 habitants situé près de San-Luis-Potosi, dans le nord du Mexique, pour la Fête des 15 ans (ou Quinceañera) d'une Mexicaine, Rubi Ibarra Garcia, après que l'invitation à la fête est devenue virale sur Internet.

Cette histoire a commencé par une invitation vidéo filmée par les parents de la jeune fille. Le père de Rubi y a promis d'organiser un banquet, des courses pour un montant de 10 000 pesos (environ 500 dollars), des feux d'artifice et un concert de groupes populaires sur une scène spécialement aménagée avec écran géant.

La mère de Rubi a plus tard avoué que les parents s'adressaient aux habitants des villages voisins et ne songeaient pas à inviter « tout le monde ». Trop tard — la vidéo a été visionnée des milliers de fois, a attiré l'attention de la télévision et plusieurs grandes sociétés ont même fait des offres promotionnelles à cette occasion.

La compagnie aérienne mexicaine Interjet a notamment offert 30 % de rabais pour les vols à destination de San-Luis-Potosi dans le cadre de la campagne intitulée « Et vous, allez-vous à la soirée de Rubi ? ».

¡Asiste al evento del año y regresa con el premio a casa! 🐐 https://t.co/YfLLwaJkhA pic.twitter.com/Qiq9ogvMNg — Interjet (@interjet) 5 декабря 2016 г.

​Le service de taxi Uber a proposé à tout le monde d'utiliser le code promo « Rubi ».

La société Castrol a créé une pub d'huile moteur où l'on voit une chaussée avec deux panneaux indiquant : « Vers la fête des 15 ans de Rubi » et « Bienvenue à San-Luis-Potosi ».

L'acteur et réalisateur Gael García Bernal a créé une parodie vidéo.

Les célèbres musiciens mexicains Larry Hernandez et El Komander ont souhaité assister à la fête.

​Plus d'1,2 million de personnes ont exprimé leur désir d'assister à cet événement.

La famille de Rubi s'est bien préparée en dressant des dizaines de tentes et de tables. Le soir, la fête ressemblait plutôt à un concert de musique rock. La police et les représentants de la Croix-Rouge ont veillé à l'ordre public et à la sécurité des visiteurs.

​La Fête des quinze ans est une fête traditionnelle dans le monde latino-hispanique, en particulier au Mexique. Cette fête marque le passage d'une jeune fille à l'âge adulte.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »