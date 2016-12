Quand le directeur d'un zoo imite ses animaux

À l'occasion des fêtes de fin d'année, le zoo d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a publié une vidéo dans laquelle Igor Beliakov, le directeur de l'établissement, incarne le rôle d'un coq, le symbole de l'année 2017.

© Sputnik. Sergei Guneev

Déguisé en coq, M. Beliakov chante une chanson dans laquelle il appelle notamment à « aspirer partout à la perfection » et à « ne pas avoir honte de soi-même ».

Cette façon d'adresser ses vœux au public n'est pas une première pour le directeur de ce zoo. Ainsi, au début de l‘année 2015, il avait félicité ses concitoyens à l'occasion des fêtes déguisé en bouc, le symbole de cette année-là.

