Une babouchka achète un élixir à 155.000 EUR pour fortifier le mental de sa petite-fille

La lutte acharnée contre la prétendue stupidité de sa petite-fille a coûté quelques 8 millions de roubles (plus de 155 000 EUR) à Lidia, une babouchka russe qui pour cela s'est lancée dans une aventure sans précédent.

« On m'a conseillé d'acheter une pierre spéciale, qui s'allume d'un feu bleu lors des séances chez un parapsychologue. Cette pierre est une sorte de porte-bonheur et de garantie de guérison », a suggéré la mamie « guérisseuse », ajoutant que dès que la pierre magique avait été acheminée chez elle, elle avait perdu toute sa force…

La réponse du spécialiste de l'Institut de parapsychologie et de clairvoyance était que la pierre, dont le prix s'élève à 800 000 roubles (plus de 12 500 EUR), ne fonctionnerait pas sans un élixir bienfaiteur qui se vendait à Moscou à 2,5 millions de roubles (près de 40 000 EUR). Mais, pour Lidia, l'Institut s'est dit prêt à accorder une offre spéciale pour cet élixir : un million de roubles (plus de 15 600 EUR).

« Ils m'ont accordé une réduction », s'est réjouie l'heureuse acheteuse.

Au total, la babouchka a dépensé plus de 8 millions de roubles (plus de 155 000 EUR), au grand bonheur de l'Institut concerné. Ce n'est que par la suite qu'elle s'est rendu compte de l'inefficacité des procédures proposées par les malfaiteurs.

La pauvre cliente refuse toujours de s'adresser à la police.

Pour ce qui est de la réaction à long-terme de sa petite-fille, on n'ose l'imaginer.

