Une fillette pirate l'iPhone de sa mère pour s’acheter des jouets

Vos parents sont trop stricts et ne vous achètent pas assez de jouets? Piratez leur iPhone, ce n'est pas un problème! C'est ce qu'a fait Ashlynd Howell, une jeune résidente de la ville américaine de Little Rock (Arkansas), relate le site BGR.

Pour se payer de nombreux jouets commandés sur le site Amazon, la fillette s'est approchée de sa mère qui dormait sur le canapé et a scanné son empreinte digitale. Grâce à cette astuce, l'argent a été transféré depuis le compte de sa maman.

D'après la mère de la fillette, Ashlynd était vraiment fière d'elle. Malheureusement, la tentative pour récupérer l'argent a échoué. L'administration d'Amazon n'a consenti à rembourser qu'une partie des achats.

Ashlynd n'est pas le première enfant à utiliser le doigt d'un parent endormi pour débloquer son iPhone. Ainsi, fin 2014, un garçon américain a « piraté » de la même façon le portable de son père pour jouer à ses jeux vidéo préférés.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »