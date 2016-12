«Casse du siècle» en Russie: 40.000 sangsues emportées par deux voleurs

Un habitant de la région de Stavropol (sud de la Russie) a déclaré à la police que deux malfaiteurs lui avaient volé 40 000 sangsues, annonce le service de presse des forces de l'ordre.

« Selon la victime du vol, des inconnus ont démonté le toit d'une construction annexe pour en extraire 14 seaux en plastique contenant au total 40 000 sangsues », indique le service de presse.

Le prix des sangsues est estimé à un million de roubles (16 000 euros). Les sangsues ont été découvertes et saisies dans la maison de deux suspects qui avaient déjà été condamnés pour vol auparavant.

Les deux malfaiteurs risquent une peine de cinq ans de prison ferme.

A ce sujet, le 24 novembre 2015, des habitants d'une maison de la ville de Mogotcha (région de Transbaïkalie) ont vu sortir de leurs robinets… des sangsues !

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »