Un Estonien se fait chiper son passeport par une corneille à la frontière russe

Une corneille a volé le passeport d'un Estonien qui s'apprêtait à passer le contrôle douanier à la frontière entre la Russie et l'Estonie, annonce le service de presse des Douanes russes.

L'incident a eu lieu au poste de contrôle des automobiles d'Ivangorod, dans la région de Leningrad, alors que le citoyen estonien voulait rentrer chez lui.

« La procédure habituelle de contrôle douanier de la voiture a débuté. Le citoyen a sorti son passeport, mais tout à coup une corneille a saisi le document et s'est envolée. Tout s'est passé si vite que personne n'a pu réagir », a indiqué le service de presse dans un communiqué.

Les douaniers ont essayé de secourir le citoyen, lançant même des chiens de berger à l'affut de la corneille, mais sans résultat. Par la suite, une déclaration de perte du passeport a été rédigée et remise à la victime, qui devra se rendre au consulat d'Estonie à Saint-Pétersbourg afin d'obtenir des documents nécessaires.

« L'individu a obtenu les documents et est rentré chez lui. Deux jours plus tard, le passeport a été retrouvé, mais il n'était plus valide, car la corneille avait déchiqueté une de ses pages », relate le communiqué

En ces temps de paranoïa généralisée, qui sait si les autorités estoniennes n'accuseront pas Moscou d'entraîner les corneilles à attaquer ses citoyens dans cette région pour venger le déploiement de troupes de l'Otan près de la frontière russe !

