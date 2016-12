Quand les tracteurs dansent une valse et un tango

À l'occasion des fêtes de fin d'année, l'Usine de tracteurs de Minsk (capitale de la Biélorussie) a organisé un mini-défilé de véhicules. Le spectacle a mué en un véritable ballet !

Trois duos de petits tracteurs se sont mis à danser une valse sous la direction d'un agent de circulation qui a incarné le rôle d'une sorte de chef d'orchestre.

Ensuite, c'était au tour d'un tango. Les conducteurs des tracteurs ont fait preuve d'une maestria remarquable en réalisant des pirouettes sur le bitume de la place nocturne décorée d'un sapin de Noël.

