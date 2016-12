Bonne année! Une centaine d'automobilistes russes réalisent une action insolite

98 automobilistes de la ville de Nijnekamsk (Tatarstan) ont souhaité bonne année aux Russes en formant la phrase « Bonne année 2017 » à l'aide de leurs voitures.

Selon les médias locaux, les automobilistes se sont organisés via les réseaux sociaux tandis que l'enregistrement vidéo de cette manifestation a été organisé par des habitants de la ville.

© AFP 2016 STR Une statue de poulet à l'effigie de Trump pour célébrer l’année du Coq en Chine

Ce n'est pas la première fois que les automobilistes russes s'organisent afin de participer à des manifestations semblables. Ainsi, les habitants de Kirov, à 896 kilomètres au nord-est de Moscou, ont récemment formé un sapin de Noёl à l'aide de leurs voitures. À Tver (situé à 177 kilomètres au nord-ouest de Moscou) les automobilistes ont formé un flocon de neige.

