Quand le Père Noël troque ses rennes contre un drone

A mesure que la civilisation se développe, les personnages des contes de fées doivent suivre le rythme effréné des technologies. Dans ce contexte, un Santa Claus troquant ses rennes contre un drone constitue un phénomène somme toute assez naturel.

Une vidéo montrant un « Santa Claus » se déplaçant à l'aide d'un drone est devenue virale sur la plateforme YouTube. La vidéo, créée par le blogueur populaire Casey Nesistat, montre un Papa Noël traîné par à un drone de grande taille, faisant du snowboard et survolant les toits des bâtiments.

L'inscription sur l'écran mentionne: « Personne au monde ne fabrique des drones capables de tirer un être humain, c'est la raison pour laquelle nous avons créé notre propre (drone) ».

Et ils l'ont fait pour de vrai. Selon certains observateurs, cette vidéo montre une des inventions les plus intéressantes depuis un certain temps. Plusieurs spectateurs qui étaient réunis sur le lieu estiment même avoir assisté à l'apparition d'un nouveau sport.

La vidéo de quatre minutes a été publiée le 20 décembre et depuis lors a déjà été visionnées plus de 7 millions de fois.

