Le Brexit au centre d'une comédie américaine

La société américaine de production de cinéma Warner Bros. négocie le tournage d'un film comique consacré à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne avec le Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni (UKIP), formation politique qui était à l'origine du Brexit, relate le journal britannique The Telegraph

Le scénario du film futur se base sur le livre « The Bad Boys of Brexit » (Les mauvais garçons du Brexit) — le journal d'Arron Banks, homme d'affaires britannique et l'un des principaux sponsors de la campagne pour la sortie de l'UE.

© AFP 2016 BEN STANSALL Face à l’incertitude du Brexit, la livre sterling plonge

L'ensemble des recettes du film, qualifié par Warner Bros. de comique, ira à des œuvres de charité.

Selon le journal, Benedict Cumberbatch, acteur britannique célèbre connu pour ses rôles de Sherlock Holmes dans la série télévisée de BBC « Sherlock » et de Doctor Strange (un super-héros appartenant à l'univers de Marvel Comics) devrait jouer le rôle de l'ex-leader de l'UKIP Nigel Farage. Il est à noter que M. Cumberbatch est un ardent opposant du Brexit. Le rôle du président américain élu Donald Trump devrait être joué par Clint Eastwood, acteur américain légendaire.

Le 23 juin 2016, les Britanniques se sont prononcés par référendum sur le maintien ou non du Royaume-Uni au sein de l'UE. A l'issue de ce scrutin, 51,9% des électeurs ont voté pour la sortie de l'UE.

