Ils tentent d'enfiler un pull à leur chien et se retrouvent à l'hôpital

Le chien baptisé Scarface (d'après le titre d'un film américain de 1983), qui, selon les voisins n'avait jamais été agressif auparavant, a attaqué tout d'abord sa propriétaire Brenda Guerrero, 52 ans, dans son jardin, après qu'elle a tenté de lui enfiler un pull, relate WFTS.

Selon la police, son mari, Ismael Guerrero, apercevant la scène, a tenté d'empêcher l'attaque du chien mais a été « vaincu » par Scarface. C'est alors que leur fils de 22 ans est intervenu et a tenté de poignarder le chien avec un couteau, donnant ainsi à ses parents l'occasion de fuir.

« Selon les agents qui ont été dépêchés sur les lieux, le chien était assez agressif. Bien qu'il ait été électrocuté par les agents, il était quand même capable de se déplacer », a déclaré Eddy Durkin, porte-parole de la police de la ville de Tampa dans une interview accordé à WFTS.

Même après avoir été poignardé puis électrocuté, Scarface a réussi à s'introduire dans la maison où deux enfants se trouvaient dans une pièce. La police a finalement tiré sur lui avec un pistolet tranquillisant et l'a électrocuté une seconde fois.

Brenda et Ismael Guerrero ont été hospitalisés et s'en sont tirés avec des morsures sévères. Ils venaient d'ailleurs tout juste de placer une plaque « Attention au chien » dans leur cour.

Le destin de Scarface reste inconnu. On ignore toujours s'il a été euthanasié.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».