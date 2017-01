Facebook censure le dieu Neptune pour «sexualité explicite»

L'historienne de l'art et écrivaine de Bologne Elisa Barbari a posté sur sa page Facebook la photo d'une statue de Neptune, le dieu des Eaux vives et des Sources de la mythologie romaine, prise en plein centre de la ville de Bologne, dans le nord de l'Italie.

The Neptune Fountain by Gianbologna (Jean de Boulogne, 1529-1608), Bologna. pic.twitter.com/5Y3nUuJfOi — Ilaria Loi (@ilmpainter) 28 декабря 2016 г.

​

Pourtant, le réseau social a jugé que l'image ne devrait pas être diffusée sur Internet car elle représentait « un contenu explicitement sexuel » et violait les règles admises.

« Censurer Neptune ?? C'est fou ! », a commenté la femme sur sa page Facebook.

« Comment peut-on censurer un objet d'art », s'est-elle indignée.

Maintenant, Neptune armé de son trident est placé tout en haut de la page Facebook d'Elisa Barbari avec le slogan « Oui — Neptune, non — censure ».

