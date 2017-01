Un artiste sibérien inaugure 2017 avec un énorme coq… en bouse

Passionné d'art moderne, Michaïl Bopposov, originaire du village d'Oulba, en Yakoutie (nord-est de la Sibérie) a fabriqué le symbole de l'année 2017, le coq, à partir de matériaux qu'il « avait sous la main ».

Son coq en bouse de 3,5 mètres de long sur 4,2 mètres de large occupe depuis le 31 décembre la place centrale du village. Grâce au froid (il fait cette semaine entre —30 et —50 degrés dans la région) la sculpture tient bien droit sans s'abîmer.

Таттинский мастер из села Уолба Михаил БОППОСОВ нынче припозднился с изготовлением традиционной скульптуры символа года из навоза pic.twitter.com/Ez0OuYDFc3 — Denis Blisch (@blisch) 1 января 2017 г.

Juste avant les fêtes de fin d'année, Bopposov s'est blessé à la jambe et s'est retrouvé à l'hôpital. Mais cela n'a pas empêché les villageois de lui commander ce projet de sculpture. Secouru par ses frères, l'artisan est finalement arrivé à concrétiser le fruit de son imagination.

2017 год. Якутия. Самый большой в мире петух из навоза pic.twitter.com/XUHnKNS8l5 — Дмитрий Трунов (+99) (@trynov_dmitry) 3 января 2017 г.

Depuis, les habitants d'Oulba n'hésitent pas à se prendre en photo avec le coq. Michaïl Bopposov est une véritable star dans son village, car il fait ses sculptures chaque année à la veille de la Saint-Sylvestre.

Якутский скульптор из села Уолба Таттинского улуса Михаил Боппосов сделал коз из навоза http://t.co/sUGlEbgOaw pic.twitter.com/Zxmcm5my3k — Виталий С. (@vits2014) 26 декабря 2014 г.

Скульптор из Якутии Михаил Боппосов слепил символ 2016 года (5 фото) https://t.co/noQWg8Z5lg pic.twitter.com/bXSjwVgdaB — Интересные факты (@nz1ru) 21 декабря 2015 г.

Якутский скульптор Михаил Боппосов делает свои фигуры из навоза — https://t.co/Zc8GOVAxpi pic.twitter.com/TFJGzwPzzr — Kyrgyzkorm (@kyrgyzkormkg) 24 декабря 2015 г.

