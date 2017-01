Un gamin de 2 ans sauve son frère jumeau coincé sous une armoire (vidéo)

Aux États-Unis, un enfant de 2 ans a fait preuve d'une force prodigieuse afin de sauver son frère jumeau coincé sous le poids d'un meuble. Décidé à « immortaliser » l'exploit de son fils et à « prévenir » les parents de ce qui peut arriver lorsqu'ils ne sont pas présents aux côtés de leurs bambins, le père des jumeaux a publié sur Facebook et sur sa chaîne YouTube — non sans hésitation — une vidéo prise, ce jour qui aurait pu être fatidique, avec sa caméra de surveillance.

Dans la vidéo ci-dessous, on peut voir les jumeaux Brock et Bowdy Shoff jouer dans leur chambre. Les bébés ont soudainement la même idée: grimper sur le tiroir d'une armoire resté ouvert par mégarde. Mais le meuble se renverse sous leur poids, et l'un d'eux se retrouve coincé dessous.

Heureusement, son frère n'a pas eu froid aux yeux et a donné un coup de pouce à son frangin maladroit. Le petit garçon libéré s'en est relevé sans mal et sans une seule égratignure.

Selon le père des jumeaux, il tenait à partager cette vidéo sur Internet afin non seulement d'illustrer le « lien » qui unit les deux petits frères, mais surtout de prévenir tous les parents de bien accrocher leurs meubles.

« Assurez-vous que toutes vos commodes soient stables et accrochées au mur », a-t-il publié sur Facebook.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »