Il a monté la garde 40 ans devant un bunker Top-secret oublié

En Chine, une sentinelle de 87 ans s'est adressée à l'administration militaire de la préfecture autonome de Buyei et Miao de Qianxinan (province de Guangzhou) pour qu'elle nomme enfin son successeur, écrit le site Gbtimes.

À en croire M. Vensun, il a commencé à occuper son poste en 1975, lorsque le commandement militaire local a décidé de se lancer dans la construction d'un abri antiaérien ultrasecret. C'est à cette époque-là, poursuit-il, qu'un groupe de spécialistes de construction lui a été confié et qu'il s'est mis à surveiller le déroulement des travaux.

En bon militaire, M. Vensun ne parlait avec personne de son « travail secret », pas même avec ses propres enfants. Mieux encore, il a bâti une maison juste au-dessus du bunker et s'est fait à l'idée qu'il devrait désormais mener une double vie: père de famille exemplaire le jour et sentinelle 007 la nuit. Notons au passage qu'au cours des quatre dernières décennies, il a assuré une propreté impeccable de l'abri.

Quant au commandement militaire, celui-ci avait tout simplement oublié de son existence. Après la mort de Mao Zedong, fondateur et dirigeant de la République populaire de la Chine, le commandement local a été dégraissé à la va-vite et M. Vensun est resté le seul militaire en charge du projet, sans se douter de rien, forcément… du moins jusqu'en 2016.

Après avoir entendu l'histoire de cette « sentinelle éternelle », l'armée chinoise a procédé à un examen minutieux de l'abri et constaté qu'il se trouvait dans un état parfait et qu'il était pleinement opérationnel.

De son côté, le commandement suprême a enfin permis à M. Vensun de partir à la retraite et lui a accordé le titre honorifique de « citoyen à la morale impeccable ».

