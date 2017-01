En cas d’«apocalypse zombie», on mourrait tous dans 100 jours

Une équipe de chercheurs britanniques estime qu'en cas d'« apocalypse zombie », l'humanité périrait irréversiblement en l'espace d'une centaine de jours, écrit la revue Journal of Physics Special Topics.

Pour donner du poids à leur hypothèse, les scientifiques ont pris en compte deux facteurs essentiels, susceptibles d'avoir un impact considérable sur l'extinction de l'humanité: le temps qu'on met pour se transformer en zombie, d'une part, et l'espérance de vie d'un tel individu d'autre part.

En outre, les chercheurs sont partis du principe que chaque personne mordue se transformait en zombie avec une probabilité de 90 % et que chaque zombie vivait au moins 20 jours avant de mourir de faim ou de soif.

Même si, de souligner les scientifiques, une telle épidémie zombie commençait par un seul individu contaminé, son apparition dans un lieu densément peuplé provoquerait une extinction massive de l'humanité dans un délai d'une centaine de jours, tout au plus: quelque 181 personnes devraient s'opposer en l'occurrence à 19 millions de zombies!

Il est à noter que les Britanniques n'ont pas pris en compte ce qui se passerait dans le cas où l'humanité parviendrait à anéantir les zombies. Ainsi, il nous reste encore un faible espoir…

