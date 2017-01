2017 vu par les Soviétiques des années 60

Un diapofilm intitulé « En 2017 », sorti en 1960 et consacré à l'année du centenaire de la Révolution d'octobre, présente les technologies que l'URSS était censée développer à cette date. On y trouvait des fusées photoniques, des robots, des télévidéophones et des trains nucléaires. Les technologies de pointe y étaient utilisées notamment pour modifier la météo.

Choisissez les hypothèses les plus insolites ou les plus intéressantes présentées ci-dessous. Pour faire votre choix, cliquez sur les flèches à gauche.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».