Saint-Pétersbourg–Vladivostok: un Forest Gump russe parcourt la Russie à pied

Traverser toute la Russie à pied, un défi impossible? Pas du tout, en tout cas pour le randonneur russe Serega Piterski. Et pour cause: le jeune homme, parti de Saint-Pétersbourg, a mis presque deux ans pour traverser le pays de l'ouest à l'est et faire enfin halte à Vladivostok.

Фото опубликовано Серега Питерский (@o_serege_piterskom) Окт 12 2016 в 4:18 PDT

Le moins qu'on puisse dire, c'est que son « voyage » était plein d'aventures: il dormait à la belle étoile, mangeaient des racines de plantes, devait fuir les bêtes sauvages et a même dû traverser un fleuve allongé sur un morceau de polystyrène.

Фото опубликовано Серега Питерский (@o_serege_piterskom) Окт 16 2016 в 8:30 PDT

Certains n'ont pas hésité à le déclarer mort avant l'heure. On disait qu'il aurait succombé au froid quelque part dans la taïga sibérienne, qu'il aurait été enseveli par les neiges éternelles, ou pis encore, dévoré par des animaux errants. Qu'à cela ne tienne, Serega était bel et bien en vie et continuait sa traversée avec persévérance.

Фото опубликовано Серега Питерский (@o_serege_piterskom) Окт 3 2016 в 4:17 PDT

Au cours de son voyage, il publiait régulièrement des photos dépeignant ses aventures hors du commun. Chaque image, raconte-il, constituait pour lui une preuve de plus, la preuve qu'il avait franchi une nouvelle étape de sa course folle contre la nature.

Фото опубликовано Серега Питерский (@o_serege_piterskom) Сен 4 2016 в 9:06 PDT

Tout ce temps-là, sa mère l'attendait à la maison, à Pétersbourg, et ne perdait pas l'espoir que son fils rentrerait en jour, sain et sauf. Enfin, au bout de deux ans, le randonneur a atteint le but de son voyage et sa mère est partie par avion à Vladivostok pour le revoir et le prendre dans ses bras.

Фото опубликовано Серега Питерский (@o_serege_piterskom) Янв 4 2017 в 7:27 PST

Aujourd'hui, la famille séjourne chez des amis à Khabarovsk. De son propre aveu, Serega compte revenir sous peu à Saint-Pétersbourg, où il sera sans doute accueilli en vrai héros.

