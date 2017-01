Face au gel, les Allemands invités à marcher comme les manchots

Les médecins invitent les résidents de la capitale allemande à apprendre à marcher comme les manchots, car cela les aidera à ne pas glisser sur les trottoirs, rapporte l'agence Reuters.

Selon les médecins, lorsqu'on marche d'une « manière humaine », le poids corporel est réparti sur les deux pieds, ce qui augmente le risque de perdre l'équilibre sur une surface glissante. Les manchots, quant à eux, marchent en déplaçant le centre de gravité vers la jambe qui situe devant.

L'association a également publié sur son site officiel des images pour mieux expliquer la différence entre la manière de marcher d'un manchot et celle d'un homme.

