Des milliers d’œufs-surprise à l’assaut d’une plage en Allemagne

Les habitants de l'île allemande de Langeoog ont retrouvé sur une plage locale des dizaines de milliers d'œufs en plastique avec des jouets à l'intérieur, écrit AP. Selon toute vraisemblance, les œufs se trouvaient dans un conteneur perdu lors d'une tempête par un cargo en route vers la ville de Bremerhaven.

« Nous ramassons les œufs pour nettoyer la plage », a raconté aux journalistes Sabine Birkfeld, employée d'un jardin d'enfants local qui a ressemblé 27 enfants « très efficaces » pour s'acquitter de cette tâche. À l'en croire, les enfants ont déjà rapporté plusieurs sacs pleins d'œufs alors que le travail ne fait que commencer.

D'après la radio allemande NDR, les volontaires ont également retrouvé des pièces de Lego, des câbles et des sacs en plastique. Le maire de Langeoog a indiqué de son côté qu'il avait d'abord pris tous ces jouets tombés de nulle part pour un miracle, avant de comprendre qu'il s'agissait en fait d'un problème écologique très grave. « Ce n'est plus marrant. Il est question de graves dégâts causés à l'environnement et tout cela est très nuisible pour la faune locale », a-t-il souligné.

Selon un représentant d'une agence touristique locale, les habitants de l'île ont déjà ramassé beaucoup d'œufs jeudi dernier et n'envisagent pas de cesser ce « travail » aujourd'hui, d'autant plus qu'il reste 500 mètres de plage à nettoyer.

