Elle joue les chiffres qu'elle a vus en rêve et gagne 4 M EUR

À la fin du mois de décembre, sa persévérance a enfin payé : ses numéros se sont concrétisés par un gros lot du Lotto 6/49 d'un montant de 5,3 millions de dollars canadiens, soit 4 millions d'euros. Lorsqu'elle a aperçu ses numéros de prédilection sur un écran de télévision, Olga Beno n'y a d'abord pas cru.

« Je connais mes numéros par cœur et j'ai cru les apercevoir à la télévision la soirée suivant le tirage, mais ma vue n'est pas très bonne et je n'y ai plus repensé », confie-t-elle à Atlantic Lottery.

Ce n'est que le lendemain, lorsqu'elle parcourait les journaux, qu'elle a eu la certitude qu'elle était officiellement multimillionnaire.

« Si j'avais à décrire cette émotion en un seul mot, je dirais: magnifique », a fait savoir Mme Beno.

Dix ans plus tôt, Olga s'est vu diagnostiquer un cancer de stade 4 et a dû vendre sa maison pour payer son traitement et louer un logement. Elle prévoit aujourd'hui de se faire construire un ranch mais aussi d'emmener ses petits-enfants à Disney World.

