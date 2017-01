Un chien réveillé par son propre ronflement (Vidéo)

Celui qui vit sous le même toit qu'un ronfleur sait à quel point il peut être difficile de s'endormir accompagné de son ronflement à tout casser. Mais imaginez une seconde que c'est votre chien qui vous empêche constamment de plonger dans les bras de Morphée, que feriez-vous dans ce cas-là?

Alors que vous vous cassez la tête sur cette tâche pour le moins délicate, le jeune humoriste Tal Solomon connaît déjà la réponse. À l'entendre, il suffit d'enregistrer le ronflement de votre chien adoré et de le lui faire écouter quand il s'apprêtera à faire dodo.

« Voilà comment on peut libérer n'importe qui d'un ronflement dérangeant », a publié Tal sous sa vidéo.

