Raser son entraîneur pour un exploit sportif? L’esprit d’équipe, c’est ça! (Vidéo)

Les joueurs de l'équipe Avranches Mont-Saint-Michel, qui joue en National (3e division du championnat de France de football), ont bel et bien rasé leur entraîneur Damien Ott juste après une victoire importante à l'issue des 32e de la Coupe de France contre un vieil habitué de la Ligue 2 (2e division), le Stade Lavallois (Laval).

​Dans le vestiaire, Damien Ott a affronté avec humour et patience cet acte inévitable et prémédité. Par contre, la victoire n'a pas été si simple que ça, malgré le score final de 3:1 pour Avranches.

Pour lui, il s'agit de la « magie de la Coupe de France », où les petits clubs créent souvent des surprises contre des équipes bien plus fortes sur le papier.

D'après la Fédération Française de Football, les 16e de finale de la saison 2016-17 sont programmés pour le 31 janvier et le 1er février. Actuellement, les coiffeurs amateurs d'Avranches ignorent le nom de leur prochain adversaire.

Reste à savoir, quel sort attend Damien Ott dans le vestiaire dans le cas d'une victoire en 16e?

