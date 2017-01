Le requin le plus redoutable du monde s'attaque à un plongeur (vidéo)

Une vidéo montrant une bataille entre un plongeur et le requin le plus dangereux du monde a été publié sur YouTube par l'utilisateur Liquid Vision.

L'incident s'est produit au large de Queensland (sud-est de l'Australie). Le plongeur s'adonnait à la pêche sous-marine lorsqu'un requin-bouledogue l'a attaqué. Le plongeur a réussi à harponner la gueule du requin, ce qui l'a sauvé.

Le requin-bouledogue, également connu sous le nom de « requin du Zambèze », a été reconnu comme l'un des plus dangereux et des plus agressifs du monde. Il peut habiter en eau salée aussi bien qu'en eau douce et peut atteindre jusqu'à 3,40 m de longueur. Il tient son nom de son apparence massive, trapue, lourde et vigoureuse et de son museau aplati et court. Il peut vivre 14 ou 20 ans, mais certains prétendent qu'il peut atteindre jusqu'à 32 ans.

Auparavant, un Australien a fait fuir un gros requin blanc en utilisant un simple balai. Il a asséné quelques coups de balai à la bête, ce qui lui a sauvé la vie.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».