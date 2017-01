Le chat le plus triste de Russie devient viral sur Internet

Ponchik le chat est devenu la nouvelle star de l'Instagram russe. Le félin au museau particulièrement triste a conquis le cœur de milliers d'internautes.

АХАХАХА Фото опубликовано Ponchik. 4-6 y.o. (@ponchik_existentialist) Ноя 20 2016 в 9:35 PST

« Nous sommes habitués de le voir soupirer péniblement, parfois dans un silence total. Pourtant, la tristesse ne l'empêche pas d'être un épicurien : il aime la bonne chère, que son lit soit propre et confortable, les jouets originaux et, bien sûr, les longs sommeils », raconte sa maîtresse Polina Potapova sur sa page Facebook.

Первое января Фото опубликовано Ponchik. 4-6 y.o. (@ponchik_existentialist) Янв 1 2017 в 6:22 PST

Polina Potapova a trouvé Ponchik il y a un an dans une fourrière. Le chat au regard perdu a toute de suite charmé la femme. Les employés de l'établissement lui ont assuré qu'une fois à la maison, il retrouverait le goût à la vie.

ну позязя Фото опубликовано Ponchik. 4-6 y.o. (@ponchik_existentialist) Ноя 23 2016 в 11:09 PST

Pourtant, Ponchik n'avait pas trop envie de se faire adopter et a même tenté de s'enfuir de sa future maîtresse.

Фото опубликовано Ponchik. 4-6 y.o. (@ponchik_existentialist) Окт 25 2016 в 10:09 PDT

Peu à peu, le félin a commencé à autoriser à Polina Potapova à le gratter derrière l'oreille. Au bout d'un an, la femme l'a même entendu ronronner pour la première fois.

Mais malgré tous les efforts de Mme Potapova, le chat est resté aussi maussade qu'au premier jour de leur rencontre.

Когда тебя не гладят двое суток, потому что прокапали от блох. Фото опубликовано Ponchik. 4-6 y.o. (@ponchik_existentialist) Окт 17 2016 в 7:45 PDT

« Franchement, quand je vois Ponchik, je ne comprends pas pourquoi les chats sont considérés comme des animaux gracieux. Mais il ne manque pas de charisme ! », plaisante-t-elle.

