Cette jeune fille a-t-elle trois jambes? La Toile perplexe…

Les internautes curieux du site d'hébergement d'images Imgur ont découvert une nouvelle illusion d'optique sur une photo où une jeune fille semble, à première vue en tout cas, avoir trois jambes.

Plus d'une centaine de personnes ont déjà essayé de résoudre le mystère dans les commentaires sous la photo. En moins d'un jour, la photo a recueilli plus de 200 000 vues.

Plusieurs utilisateurs ont en fait avoué que, même après une longue et profonde étude de l'image, ils n'ont pas pu percer le secret derrière l'« illusion ».

Toutefois, la solution de ce mystère apparent s'avère être incroyablement simple.

Avertissement, à partir d'ici: spoiler.

En fait, la fille tient dans les mains un vase qui, si l'on regarde attentivement, peut être vu à gauche de ses genoux.

Cependant, de nombreux utilisateurs déclarent qu'ils n'ont pas cessé de voir la fille à trois jambes, même après avoir lu les commentaires.

La photo a été prise en 2012, mais apparemment les amateurs de mystère en ligne ne l'avaient pas vue auparavant.

