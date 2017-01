On lui refuse un passeport suisse à cause des cloches de vache

La Néerlandaise Nancy Holten a déménagé en Suisse à l'âge de huit ans. Elle a en outre deux enfants de nationalité suisse. Pourtant, les autorités du pays lui ont refusé à deux reprises la délivrance d'un passeport suisse.

Nancy Holten vit en Suisse depuis 34 ans, parle couramment allemand mais n'est toujours pas arrivée à s'habituer aux mœurs et coutumes du pays. Elle a plusieurs fois protesté contre certaines particularités du mode de vie de la population locale, dont les cloches de vache, lit-on sans le journal britannique Daily Mail.

Les résidents de Gipf-Oberfrick, petite commune suisse du canton d'Argovie dans le sud du pays, en ont marre des grommellements incessants de leur voisine et font tout leur possible afin de la priver du droit de devenir une vraie Suisse.

En 2015, lorsque la Néerlandaise a demandé aux autorités de se faire naturaliser, les habitants de Gipf-Oberfrick ont voté contre lors d'un référendum.

La deuxième tentative de Nancy Holten n'a pas eu plus de succès à cause des « efforts » de ses bienveillants voisins qui ont dénoncé son manque de respect envers les traditions suisses ainsi que ses propos virulents sur le sujet.

Nancy Holten, pour sa part, proteste que « le son émis par une cloche de vache atteint 100 décibels, ce qui est relatif au bruit d'une perceuse pneumatique ». Elle souligne aussi que les animaux portent au cou un poids de cinq kilogrammes qui a des conséquences négatives sur leur santé.

