Un halo de lumière verte dans le ciel italien émeut les passionnés d'ovnis

Un objet sphérique étrange, qui change de forme et de couleur, a été filmé par Lucio Margiotta, enseignant de musique, dans la ville italienne de Salento (sud). Sur la vidéo, qui dure quatre minutes, on peut voir l'objet mystérieux émettre une lumière verte vive et prendre, à un moment, la forme d'un halo de fumée. Enfin, l'objet se scinde en deux avant de disparaître rapidement.

Selon certains commentateurs, il pourrait s'agir de Vénus, qui atteint sa meilleure visibilité entre 19h30 et 20h00, lorsque la vidéo a été prise. Or, il y en a bien d'autres qui sont persuadés au contraire que M. Margiotta a capturé un signe de vie extraterrestre. Ni plus, ni moins.

Bien que certains croient en l'existence des ovnis, la plupart des « observations » concernent en réalité des objets artificiels tels que ballons-sondes météorologiques et satellites, ou bien des phénomènes naturels comme des foudres en boule ou des météores.

