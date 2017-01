Un sans-abri vient en aide à un couple ayant manqué le dernier train à Londres

Charlotte Ellis et son copain Taylor Waldon, tous les deux âgés de 22 ans, sont arrivés à la station Covent Garden juste à temps pour découvrir que leur train, le dernier, était déjà parti. Lorsqu'ils ont compris qu'ils devaient passer la nuit dans la rue à attendre le premier train du matin, à savoir quatre heures, un homme sans abri les a approchés pour leur offrir son aide.

« Vous pouvez prendre mon manteau et ma couette. L'attente est longue, et il fait froid aujourd'hui », a déclaré le vagabond du nom de Joey.

Homeless man makes selfless sacrifice to help shivering young couple left stranded https://t.co/ZerNT8SiSp pic.twitter.com/8qKoRHjmBG — Daily Mirror (@DailyMirror) 12 января 2017 г.

​Charlotte et Taylor ont accepté son assistance, après quoi ils ont invité Joey chez eux pour qu'il puisse prendre une douche, se raser, bien manger et avoir une bonne nuit de sommeil.

« Nous l'avons amené dans un restaurant indien et puis chez un coiffeur, nous lui avons offert un téléphone portable, tandis que mes amis lui ont remis des vêtements », a confié Charlotte dans un entretien avec le Daily Mirror

Toujours selon elle, quelques jours après leur rencontre, Joey est parvenu à se trouver un emploi, et Charlotte et ses amis l'aident désormais à obtenir les documents nécessaires.

