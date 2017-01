Chaîne d’opposition russe bannie d’Ukraine: le geste étonnant d’un journaliste

Suite à l'interdiction de la chaîne d'opposition russe Dojd en Ukraine, un journaliste de la chaîne, Vladimir Romenski, a coupé en signe de protestation son « toupet ukrainien », coiffure traditionnelle des cosaques ukrainiens.

« En signe de protestation contre l'interdiction de la chaîne Dojd en Ukraine, je coupe mon toupet ukrainien. Vive la liberté d'expression ! », a publié le journaliste sur Facebook.

Rappelons que le Conseil national d'Ukraine chargé des médias a décidé le 12 janvier d'interdire la chaîne Dojd pour avoir reconnu la Crimée comme une partie de la Fédération de Russie, ainsi que pour « violation de la loi sur la publicité ». Notons au passage que c'est le journaliste Romenski qui s'est « permis » une telle allégation. Les quelque 90 opérateurs qui rediffusent les émissions de Dojd en Ukraine ont jusqu'au 13 février pour couper la chaîne.

Suite à cette décision, la Russie s'est de son côté engagée à alerter l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) au sujet de la situation en Ukraine de la chaîne de télévision russe Dojd, connue par ailleurs pour sa position critique à l'égard du Kremlin.

En 2014 et 2015, l'Ukraine a interdit la rediffusion des émissions d'une quinzaine de chaînes de télévision russes et de plus de 430 films et séries produits en Russie. Kiev a également placé sur sa liste noire 83 artistes russes. Le ministère russe des Affaires étrangères a déjà considéré l'interdiction des chaînes russes en Ukraine comme une attaque contre la liberté des médias.

