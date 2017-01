Une bergère attaquée par un mouton fait le buzz sur Internet

En Allemagne, un conducteur de voiture a réussi à filmer une scène terrifiante. Une bergère traversait la route avec son troupeau de brebis. Un mouton énervé par le passage de la voiture est subitement passé à l'attaque. Très agressif, il continue à attaquer la pauvre femme tombée à terre.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »