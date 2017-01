Au Japon, le signe V vu comme une menace à la sécurité nationale

Les photos contenant le geste de la victoire avec les doigts en V livrent, pour le plus grand bonheur d'un ennemi potentiel, l'image des empreintes digitales, ont annoncé les médias japonais.

​De ce pas, les selfies menacent la sécurité des données privées des Japonais, car la plupart d'entre eux sont habituellement pris d'une distance de moins de trois mètres. Alors, les empreintes digitales sont facilement lisibles pour d'éventuels malfaiteurs.

De leur côté, des chercheurs ont déjà proposé une solution efficace, une membrane en oxyde de titan, qui pourrait masquer les empreintes sur les photos.

Auparavant, les spécialistes en cybersécurité de l'Université d'État du Michigan avaient prouvé qu'il était possible d'accéder à un smartphone, en récupérant les empreintes de photos téléchargées et de les utiliser pour pirater un smartphone à l'aide d'une simple imprimante jet d'encre et d'encre conductrice sur papier glacé. De plus, pour protéger les smartphones du piratage, une copie imprimée en 3D d'un doigt peut également être utilisée.

