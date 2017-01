Un Américain retourne un livre de bibliothèque emprunté il y a 100 ans

Webb Johnson, habitant San Francisco, a retourné un livre à sa bibliothèque d'origine avec un tout petit retard de 100 ans. En fait, c'était son arrière-grand-mère qui avait emprunté le recueil des courts récits de F. Hopkinson Smith « Forty Minutes Late » dans une bibliothèque en 1917 et, en fin de compte, n'avait pas eu la possibilité de le retourner.

M. Johnson a appris que son arrière-grand-mère était décédée une semaine avant l'expiration du délai de retour du livre, relate le San Francisco Chronicle. L'homme a découvert le recueil en 1996 mais ne l'a pas immédiatement rapporté à la bibliothèque puisqu'il a cru qu'après toutes ces années, il appartenait à la famille.

Lorsqu'il a retourné le livre, M. Johnson a laissé échapper un soupir. Il confie qu'il se sentait coupable d'avoir consciemment gardé le livre depuis 20 ans. Heureusement, la bibliothèque ne lui a pas fait payer de pénalité de retard, qui, après toutes ces années, s'élevait à plus de 3 000 dollars.

Francis Hopkinson Smith est un auteur, ingénieur et peintre. Connu pour avoir construit les fondations pour la Statue de la liberté, il est aussi célèbre pour ces multiples œuvres d'art.

