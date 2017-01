Un fermier charme le Web avec sa danse… pour chèvres!

Fin 2016, le fermier américain Jay Lavery (50 ans) a publié une vidéo montrant sa danse pour ses chèvres dans un enclos, accompagnée de la chanson Cheap Thrills.

Postée le 30 décembre, la vidéo a déjà été visionnée par plus de 6 millions de personnes et a collecté 74 000 « j'aime ».

Jay Lavery a également raconté qu'il avait eu une lésion du dos traumatique et avait dû subir plusieurs interventions chirurgicales.

La danse et le yoga, ainsi que la méditation, sont ses seules alternatives aux antalgiques, avoue-t-il.

« J'espère donc que cela pourra inspirer les autres à bouger, en dépit de la douleur, et j'espère que cela dessinera un sourire sur votre visage », écrit-il.

