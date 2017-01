Au Royaume-Uni, une hôtesse licenciée pour avoir mangé un sandwich

Une hôtesse de la compagnie aérienne britannique EasyJet a été licenciée après l'enquête sur le vol d'un sandwich au bacon à 4,50 livres sterling (5,10 euros). D'après les conclusions de l'enquête, Shannon Gleeson, 22 ans, a mangé un sandwich sans le payer. Conformément aux règles de la compagnie aérienne, elle devait demander à son collègue qui lui a donné le sandwich de lui remettre une note. Mme Gleeson a à son tour déclaré qu'elle était allergique aux noix et n'avait pas trouvé de nourriture sans risque et avait dû manger ce sandwich. De plus, elle était enceinte de 18 semaines au moment où l'incident s'est produit.

Selon le journal britannique Daily Mail, c'était un des membres de l'équipage qui a porté plainte contre l'hôtesse. Il a aperçu son collègue lui donnant le sandwich et a supposé qu'il aurait été volé.

Ainsi, l'administration de la compagnie a effectué une enquête et a licencié deux employés à savoir Mme Gleeson et son collègue qui lui avait proposé la nourriture.

Néanmoins, l'hôtesse envisage de faire appel de cette décision et de prouver qu'elle n'a pas volé le sandwich à cinq euros.

